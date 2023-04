Spezia-Monza 0-2 | in gol Ciurria e Carlos Augusto

(Di venerdì 28 aprile 2023) LA(ITALPRESS) – Vince ancora il, che batte per 2-0 loal “Picco” e conquista la terza vittoria consecutiva grazie al gol nel primo tempo dell’ex Patricke a quello nel finale di. Ennesima risultato negativo per i liguri che restano così pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, con un solo punto di vantaggio sul Verona terz’ultimo. Inizio di gara molto equilibrato, con entrambe le squadre che però provano ad affondare il colpo. Il primo tentativo degno di nota lo firma loal 19?, con la sponda in area di Shomurodov per il colpo a botta sicura di Kovalenko sul quale si oppone però Di Gregorio. Clamorosa la rete sbagliata da due passi dall’ucraino, pagata a caro prezzo dalla formazione ligure, con ...

Commenta per primo Patrick Ciurria , centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro lo: 'Ci stiamo divertendo a giocare insieme e penso che si veda. Palladino mi ha chiesto come stavo perché mi sentivo ...Commenta per primo Patrick Ciurria e Carlos Augusto , i match winner nel 2 - 0 delallo, sono i due giocatori che stanno trascinando la squadra di Palladino. Ed emerge un dato: il, evidenzia Opta , è una delle quattro squadre, con Lazio, Milan e Sassuolo, ad avere ...Lo ha detto Raffaele Palladino al termine di0 - 2, terza vittoria consecutiva per brianzoli Che avevano battuto Inter e Fiorentina in precedenza. "Credo che si stata una partita ...

Il Monza non si ferma più e sogna l'Europa, lo Spezia ora trema La Gazzetta dello Sport

Spezia-Monza, termina con una vittoria dei lombardi il secondo anticipo della 32°giornata e la formazione di Palladino blinda la salvezza Termina 0-2 per il Monza il secondo anticipo di serie A tra i ...SPEZIA-MONZA 0-2 Come nel girone di andata il Monza inanella la terza vittoria consecutiva contro lo Spezia, espugnando lo Stadio Alberto Picco dopo più di 26 anni. Non ci sarà ancora la matematica ...