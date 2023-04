Spezia-Monza 0-2 | in gol Ciurria e Carlos Augusto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 aprile 2023) LA(ITALPRESS) – Vince ancora il, che batte per 2-0 loal “Picco” e conquista la terza vittoria consecutiva grazie al gol nel primo tempo dell'ex Patricke a quello nel finale di. Ennesima risultato negativo per i liguri che restano così pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, con un solo punto di vantaggio sul Verona terz'ultimo. Inizio di gara molto equilibrato, con entrambe le squadre che però provano ad affondare il colpo. Il primo tentativo degno di nota lo firma loal 19?, con la sponda in area di Shomurodov per il colpo a botta sicura di Kovalenko sul quale si oppone però Di Gregorio. Clamorosa la rete sbagliata da due passi dall'ucraino, pagata a caro prezzo dalla formazione ligure, con ...