Spezia - Monza 0 - 2 | gol di Ciurria e Carlos Augusto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilvince 2 - 0 sul campo dellonel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I lombardi si impongono con i gol di, a segno al 21' con una precisa conclusione ...

Il passo falso di venerdì sera dello- sconfitto in casa dalper 2 - 0 - pone la 17ª posizione ad 8 punti di distacco. Di contro, complice proprio il successo dei brianzoli sui ...Complice la sconfitta dellocontro il, in caso di vittoria gli scaligeri uscirebbero dalla zona retrocessione, scavalcando proprio la squadra ligure e portandosi a 29 punti in classifica.... Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Inter 54, Bologna 44,44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31,27, ...

Spezia-Monza, le pagelle: disastro Kovalenko, 4,5. Carlos Augusto non si ferma (7) La Gazzetta dello Sport

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli, gare della trentaduesima giornata di Serie A ...Con i gol allo Spezia, i due difensori dominano una classifica particolare che li vede sopra a mostri come Robertson e Arnold ...