Spezia-Monza 0-2 | gol di Ciurria e Carlos Augusto

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo dellonel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2022-2023. I lombardi si impongono con i gol di, a segno al 21? con una precisa conclusione di sinistro dal limite dell’area, e, che chiude i conti al 93?. La vittoria permette aldi salire a 44 punti. Lorimane a 27 punti e rischia di essere superato dal Verona, attualmente terz’ultimo a quota 26. L'articolo proviene da Italia Sera.

... tecnico del, dopo la vittoria dei brianzoli nella trasferta contro lo Spezie Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro lo. Di seguito le sue ...... attaccante del, dopo la vittoria dei brianzoli nella trasferta contro loCarlos Augusto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro lo. Di seguito le sue ...Terza vittoria consecutiva per ildi Raffaele Palladino: i brianzoli vincono anche a Laper 2 - 0 grazie ai gol di Ciurria e Carlos Augusto nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, e salgono all'ottavo posto a ...

Il Monza non si ferma più e sogna l'Europa, lo Spezia ora trema La Gazzetta dello Sport

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha commentato la sconfitta interna contro il Monza: ...Il Monza vince 2-0 in casa dello Spezia, e il suo tecnico Palladino la dedica a Silvio Berlusconi. "Volevamo un filotto di vittorie come questo e ci tenevamo a dedicarlo al presidente Berlusconi che c ...