Spari a Palazzo Chigi | Luigi Preiti | Ecco perché 10 anni fa sparai al carabiniere

"Golpe dei filorussi", attacco alpresidenziale.vicino all'ambasciata italianaIl tutto avviene in collegamento conChigi. I RISCHI I primi giorni passano alla ricerca degli stranieri che si trovano nel Paese. Le milizie sudanesi continuano a sparare e a uccidere. Molti ...Grazie all'Unità di crisi, al ministero della Difesa e aChigi". Tra i passeggeri che ... Abbiamo sentito rumore di bombe e di. Non me l'aspettavo. Avevamo sentito di soldati ma non ...

Spari a Palazzo Chigi, Luigi Preiti: "Ecco perché 10 anni fa sparai al ... ilGiornale.it

Dieci anni fa la sparatoria davanti a Palazzo Chigi in cui rimase gravemente ferito il brigadiere Giuseppe Giangrande. Ad aprire il fuoco fu Luigi Preiti che, nel 2016, fu condannato a 16 anni per ten ...Ascolta l'articolo ”A Giangrande penso sempre, non dico ogni giorno ma quasi. Convivo con questo rimorso e dovrò farlo probabilmente per tutta la vita. Credo sia questa la mia condanna più dura”. A pa ...