Sparatoria Trieste | Conestà Mosap | «Due Servitori dello Stato uccisi e senza giustizia Vergognoso»

(Di venerdì 28 aprile 2023) «La non imputabilità di Alejandro Augusto Stephan Meran è l'ennesima pugnalata per la Polizia di. Matteo e Pierluigi non avrannoe questo non può succedere, non può passare questo messaggio». È il commento di Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia () che si era costituito parte civile contro Meran. «ècome ucciderli ancora una volta. Rotta e Demenego erano due poliziotti appassionati, fedeli alla divisa. Sono stati barbaramentee questo non può trovare giustificazione. Auspichiamo in una revisione del processo. Chi sa come sottrarre un'arma, impugnarla e uccidere – conclude – non può né deve farla franca».