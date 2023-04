Sparatoria a Trieste | confermata in appello la sentenza di primo grado | Fervicredo |   “Non ci fermeremo | ora la Cassazione”

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Siamo convinti che questa vicenda giudiziaria possa essere ulteriormente approfondita e magari rivista, e adesso ci prepariamo per la. Non intendiamo fermarci, vogliamo che nulla sia lasciato intentato alla ricerca della pronuncia più giusta che possa rendere minimamente ragione ai Familiari di Matteo e Pierluigi. Nessuno cerca vendetta, ma non si può vivere con il dubbio atroce di aver perso un figlio, un fratello, un collega, un innocente e fedele Servitore dello Stato a causa di violenza lucida e voluta che non sia giudicata come tale”. E’ quanto afferma Mirko Schio, Presidente dell’Associazione(Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), a pochi minuti dall’emissione dellad’a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, cittadino dominicano accusato ...

Assoluzione confermata per Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo di origini dominicane accusato di aver ucciso due poliziotti nel corso di unaalla Questura diil 4 ottobre del ...... il cittadino dominicano a processo per l'uccisione di due agenti di polizia, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, durante unaavvenuta in Questura ail 4 ottobre 2019. In primo ...Un semplice fermo durante un'attività di ricerca si era trasformato in unadentro alla questura diin cui hanno persero la vita due i due agenti poliziotti. Meran, all'epoca 29enne,...

Agenti uccisi in sparatoria in questura a Trieste, confermata assoluzione per Meran Sky Tg24

TRIESTE - La Corte d'assise d'Appello di Trieste ha confermato oggi, 28 aprile 2023, la sentenza di primo grado a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano a ...Confermata la custodia in una Rems per Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo Demenego, 31 ...