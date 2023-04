...serio e impegnativo per i fedeli tedeschi di quelli escogitati in paesi come l'Italia e la. ... Proprio a Friburgo, dove papa Ratzinger aveva pronunciato il suoai cattolici impegnati ...... spazi bianchi delregistico che cedono il passo a unprivato in cui il ...il professore " con alle spalle una foto appesa al muro di Dino Zoff che alza la coppa dei Mondiali di...I diritti civili spiegati bene. Gabriel Rufían, attivista e politico spagnolo legato ai movimenti della sinistra indipendentista catalana, in un ...

Spagna, il discorso del deputato Gabriel Rufían: "Diritti non obblighi" - Luce Luce

Oggi in pista per il primo posto. Il torinese, secondo nella Sprint, su Bastianini: “Mi manca, sarebbe stato un aiuto” ...Oggi, sabato 29 aprile, giornata piuttosto intensa a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto round del Motomondiale 2023. Sul tracciato andaluso assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sp ...