Spagna | dopo gli attacchi social russi convocato l' ambasciatore di Mosca

(Di venerdì 28 aprile 2023) Guerra in Ucraina ma anche guerra diplomatica e di propaganda. Il governo spagnolo hal'russo inper informarlo del suo 'rigetto' in seguito agli '' dell'...

In attesa dei test ufficiali in programma lunedì 1 maggio, il giornoil GP di, alcuni team hanno provato diverse novità nel venerdì di prove libere di Jerez. A cominciare da Ktm, che con Dani Pedrosa ha sfoggiato una moto rivisitata nell'aerodinamica: dal ...... citava una dichiarazione di Margarita Robles in cui assicurava che 'nessun esercito di nessun Paese della NATO, e laè 'uno di loro, prenderà mai parte alla guerra in Ucraina'. Questa ...Il toscano sconfitto al debutto dal tedesco col punteggio di 6 - 4 7 - 6 (3). MADRID () -le belle vittorie di Cecchinato, Vavassori e Arnaldi, è arrivato al secondo turno del "Mutua Madrid Open" il ko di Lorenzo Musetti. Nel quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un ...

Netflix: perso un milione di utenti in Spagna dopo il cambio alle ... Hardware Upgrade

La sua storia è stata ricordata da Emmanuel Macron, ma anche in Francia, paese di cui Haiti fu colonia, è praticamente sconosciuta ...Portogallo, Italia e Spagna avanti. Germania (e Francia) indietro. I dati Eurostat relativi al primo trimestre 2023 sulla crescita dei Paesi dell’Eurozona dipingono un quadro che, oltre a deludere le ...