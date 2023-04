Soundtracks | JazzAscona a bordo del treno storico della Centovallina

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unire musica, storia e natura? È questa la proposta inedita di2023 che, per la prima volta, porta le note lungo lotracciato del trenino. Con, questo il nome dell’iniziativa in calendario il prossimo 24 maggio, sarà possibile viaggiare nel passato accompagnati dalla musica vintage di Frog & Henry. Il percorso, rigorosamente a 40 km/orari, parte dalla stazione di Locarno a Camedo e, attraversando gli spettacolari panorami delle Centovalli fa rientro nel medesimo scalo. E a Camedo, la band del progetto Acoustic Town suonerà anche nell’Antico Deposito dei Treni regalando l’atmosferamusica di strada come nelle vie di New Orleans. Ma non saranno solo l’udito e la vista a essere sollecitate dal momento che ...