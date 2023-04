Sorrentino | «Inzaghi ha cambiato tutto! Prima del Benfica 10 nomi»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Perè stato bravo a cambiare le sorti dell’Inter, evitando anche un esonero anticipato. L’ex portiere, nel post partita di Fiorentina-Cremonese su Canale 5, si mette dalla parte dell’allenatore. GESTIONE EFFICACE – Stefanopromuove Simone: «Riflettevo che il calcio è bello di settimana in settimana. Se l’Inter avesse perso colc’erano già diecipronti a sostituirlo, mentre qualche settimana fa Massimiliano Allegri col corto muso aveva fatto una serie di risultati utili consecutivi che avevano ridato energia alla Juventus. In una settimana ètutto,sta dimostrando che le coppe sono la sua specialità. Quando fai otto finali di Coppa Italia, la semifinale di Champions League e la ...

L'ex portiere ha parlato della gara tra Inter e Juventus di Coppa Italia e si è soffermato su come cambiano i giudizi nel calcio di settimana in settimana