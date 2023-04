Sollevano | smuovono e attenuano le rughe d' espressione Mai provato con i cerotti facciali? Come e perché

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nato in Russia, diffusosi in Corea del Sud e poi da lì nel resto del mondo, il Face Taping è un’applicazione occidentale della tecnica giapponese Kinesio Taping che sfrutta veri e propri nastri adesivi in cotone chee modellano i tessuti del viso in maniera anti-age, naturale. Vediamousare i patch cosmetici guarda le foto Leggi anche › Ossigenoterapia viso: cos’è il trattamento per rigenerare la pelle e ridurre le...