Sky App Live | un nuovo modo per vedere la F1

(Di venerdì 28 aprile 2023) Da oggi su Sky la Formula 1 diventa ancora più realistica e immersiva : nasce la nuova Appinterattiva dedicata alla F1, un'esperienza di visione unica per vivere come mai prima d'ora lo ...

Da oggi sula Formula 1 diventa ancora più realistica e immersiva : nasce la nuovaLive interattiva dedicata alla F1, un'esperienza di visione unica per vivere come mai prima d'ora lo spettacolo del ...... al Race Split , 4 schermate in una per seguire la gara (la schermata principale, l'On Board, i tempi e il Race Tracker), ai risultati e alle classifiche. La nuovaLive permetterà di vivere ...... valida per la 32giornata di Serie A, sarà trasmessa oggi venerdì 28 aprile alle 18.30 in diretta sulladi DAZN, disponibile nella sezionediQ . Gli abbonatiQ (via satellite o via ...

F1, Sky lancia la nuova App Live: tutte le novità e gli onboard a portata di telecomando Sky Sport

La copertura di Prime Video della semifinale, inclusi pre e post partita, sarà live anche sul canale in chiaro di Sky: tutti i dettagli ...Champions, il derby Milan - Inter in chiaro su TV8 grazie alla copertura Prime Video , Prime Video ha annunciato oggi che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita di UEFA Champions ...