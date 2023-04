(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel corso del sit - it sono stati resi noti i nomi dei quattro alti ufficiali egiziani accusati per la morte di, ed è stato letto il testo di una lettera scritta dai genitori di. ...

Davanti alle rappresentanze diplomatiche egiziane in Italia, a Roma ed a, si è svolto un- in per chiedere che vengano notificate le accuse ai torturatori egiziani di Giulio Regeni così da consntire il regoalere svolgimento del processo a loro carico. L'...... in una lettera diffusa nel corso di un- in davanti all'ambasciata egiziana a Roma, che si è svolto contemporaneamente a un altro- in al consolato egiziano di. "Per questo - hanno ...Si è svolto così un- in di protesta davanti all'ambasciata egiziana di Roma ed in contemporanea davanti al consolato egiziano acon il sostegno del Festival dei Diritti Umani, della ...

Sit-it a Milano: processate i torturatori di Giulio Regeni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Manifestazioni davanti alle rappresentanze diplomatiche del Cairo a Milano e Roma. I genitori dello studente ucciso: "Sono passati sette anni. Il governo considera l'Egitto un paese amico, ma è ora ch ...