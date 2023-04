Sipps | neurosviluppo | tumori e vaccini al centro di ‘Napule è…’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi apre domani a Napoli l’evento targatodal titoloè…Pediatria Preventiva e Sociale‘, giunto alla sua ottava edizione. All’Hotel Royal Continental di Napoli sono pronti a confrontarsi fino al primo maggio circa 200 pediatri e oltre 40 relatori provenienti da tutta Italia. Una tre giorni che per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale riveste un significato davvero importante. Lo rimarca il presidente della, Giuseppe Di Mauro. “Il congressoè…’ rappresenta un momento importante per la nostra associazione, per la nostra Società: da ormai 9 anni, infatti, organizziamo, oltre al congresso nazionale, la cui prossima edizione si terrà a Bologna a fine novembre, ilè…’, evento che ha lo scopo di implementare ancora di più tutti i ...