Simone Nolasco contro Benedetta Vari | interviene anche Maria De Filippi

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il guanto di sfida fra Mattia Zenzola e Isobel Kinnear è stato annullato perchéha additatodi avere degli screzi con la ballerina. “Questa settimana durante le prove del guanto di sfida del tango ho notato una certa rigidità dinei confronti di Isobel” – ha esordito– “Mi è capitato di sentire più volte commenti da parte di Benny dire tipo ‘questa non mi ascolta, questa non mi sente, va per i fatti suoi’ e purtroppo devo dire che dopo un’attenta osservazione delle prove mi è sembrato chesbagliasse o facesse in modo di non far funzionare delle cose molto naturali. Ho notato questa situazione strana fra le due e mi sono sentito in dovere di dirlo”. La reazione di ...