Simone Antolini scoop è padre di una bambina | si dovrebbe chiamare Melissa

: 'Non è giusto...' Cosa è successo Dopo aver sentito Fiore urlare, gli altri concorrenti hanno cercato di soccorrere la naufraga cercando di capire se si fosse fatta male. Helen ...Nei giorni scorsiha avuto un crollo emotivo, arrivando a confessare al compagno di non essersi sentito granché compreso. E quest'ultimo non l'ha affatto presa bene, visto che gli ha consigliato di ...Adesso, ci sono quattro concorrenti in nomination, ovvero Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia Alessandro Cecchi Paone e. Per sapere in anticipo chi uscirà, ci affidiamo all'...

Cecchi Paone, prima lite con Simone Antolini all'Isola dei Famosi: «Crollo emotivo. Trovatene un altro». Cosa leggo.it

Cristina e Fiore rifiutano l'offerta della produzione de L'Isola dei Famosi di mangiare delle cosce di pollo: la reazione del gruppo ...Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini discutono per la prima volta all'Isola dei Famosi, ma il primo confronto si conclude con un bacio.