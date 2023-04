Sicurezza del lavoro | Dac e Inail firmano l’intesa per lo sviluppo sostenibile del comparto aerospaziale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le aziende che hanno adottato e attivato sistemi di gestione certificata registrano un -16% di infortuni sul. E non solo. Entrando più in dettaglio di questa riduzione, si registra un -40% per cento del livello di gravità degli stessi infortuni. E cresce la consapevolezza, sia tra sindacati dei lavoratori che tra le imprese, che l’impegno in tema di prevenzione edelsia un investimento che consolida il valore aziendale e si traduce in valore per l’impresa e non un costo improduttivo. Sono questi alcuni dati e considerazioni emersi in margine alla sottoscrizione del protocollo con il Distretto, una tra le iniziative principali cheha programmato per oggi 28 aprile, giornata mondiale per la salute e lasui luoghi di ...