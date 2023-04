(Di venerdì 28 aprile 2023) Secondo le testate britanniche Secret London e Time Out, ilè stato al primo posto tra le cose da fare anel weekend del 22 - 23 aprile. Sono state oltre 30mila le presenze all'...

Secondo le testate britanniche Secret London e Time Out, ilè stato al primo posto tra le cose da fare a Londra nel weekend del 22 - 23 aprile. Sono state oltre 30mila le presenze all'ottava edizione dell'unica fiera enogastronomica londinese ...... infatti, sono stati applicati gli adesivi della prima edizione dello StickersMessina , che ... a Oliveri : la prima tappa dello Street Foodon Tour . A questo link gli orari ; lunedì 1 ...... Second life, Rinascita, in collaborazione con Carlo Arancio (in Decay). Vintage Market In ... One MayLunedì 1 maggio 2023 appuntamento a parire dalle ore 10 di mattina al Blu Playa Catania ...

“Sicily fest” a Londra, cibo, musica e cultura non solo per expat Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...sicily-fest, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: sicily-fest. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.