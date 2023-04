Si fa tatuare la frangetta per coprire la calvizie | poi scoppia in lacrime alla vista del disastroso risultato Ma il video solleva dei dubbi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ricorrere a un tatuaggio per correggere i difetti fisici sembra stia diventando una consuetudine. Se in molti utilizzano questo metodo per nascondere una brutta cicatrice, alcuni hanno deciso di pensare più in grande, non sempre però ottenendo ilsperato. Dopo il ragazzo che si è fattogli addominali sulla pancia per poter sfoggiare un fisico da urlo senza mettersi senza ricorrere a una dieta, ecco che spunta un uomo che ha scelto di curare la propriatatuandosi unasulla fronte. Tuttavia, risparmiare sul trapianto di capelli non ha giovato granché a Gianluca che, una volta visto ilto a piangere. @gipsygtattooerIl mio cliente ha sempre sognato laed io ho esaudito il suo desiderio ????? Furore – Paola ...