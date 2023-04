(Di venerdì 28 aprile 2023) La Russia sta "ndo le capacità di combattimento delle propriemilitari in Kirghizistan e Tagikistan così come di altre forze" ina quelli che vede come i tentativi da parte degli ...

Shoigu, Mosca rafforza basi in Asia Centrale in risposta a Usa Tiscali Notizie

La Russia sta "rafforzando le capacità di combattimento delle proprie basi militari in Kirghizistan e Tagikistan così come di altre forze" in risposta a quelli che vede come i tentativi da parte degli ...L'Occidente" era pronto da tempo a "uno scontro" con la Russia, come hanno dimostrato sanzioni e forniture di armi contro Mosca.