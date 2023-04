Shock Cristiano Ronaldo | nuova lite in Arabia | decisione drastica | torna sul mercato?

(Di venerdì 28 aprile 2023), il fuoriclasse portoghese ancora protagonista in negativo:in, il suo futuro è segnato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo l’incredibile gesto che ha lasciato di stucco la sua società,a far parlare di sé in negativo per l’ennesimo episodio discutibile della sua avventura in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Hanno suscitato grande scalpore le dichiarazioni attribuite a Musalli Al - Muammar , presidente dell'Al Nassr. Il massimo dirigente del club saudita, infatti, si sarebbe scagliato controRonaldo dopo i recenti risultati negativi fatti registrare dalla sua squadra. Ma cosa è successo ...La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due, e la seconda è stata quando ho acquistatoRonaldo ". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web ...La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due , e la seconda è stata quando ho acquistatoRonaldo ". Nonostante sia stata smentita poco dopo, la frase ha fatto subito il giro del ...

Ronaldo, insulti shock dal presidente dell'Al-Nassr: cos'è successo davvero Corriere dello Sport

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Al-Muammar sul fuoriclasse portoghese, in Arabia dallo scorso gennaio ...Incredibile in Arabia Saudita, diventano virali delle dichiarazioni su Cristiano che sarebbe stato paragonato addirittura a un kebab. Tutti i dettagli ...