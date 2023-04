Sheika Daley è la nuova international make up artist di Lancôme

(Di venerdì 28 aprile 2023)è stata scelta dacome sua-upMoltiplicare le proprie prospettive culturali e creative. È questo l’obiettivo diche ha nominatocome sua-up. Una scelta strategica. Oltre a essere amata dalle celebs per la sua expertise, negli anni la truccatrice si è specializzata nel maquillage degli incarnati multietnici portando avanti un’idea concreta di bellezza inclusiva. Per rendersene conto, basta scorrere il suo profilo Instagram. Letitia Wright, Jodie Smith, Kelly Rowland, Taraji P Henson… Sono solo alcune delle star afro-americane che si affidano a lei per il ...

Lancôme ha scelto Sheika Daley come nuova international make up artist. Tra le celebs che trucca, Letitia Wright, Jodie Smith e Kelly Rowland ...