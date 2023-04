Sfratto della moschea | ennesimo rinvio Il PD sarà così comprensivo anche con gli italiani?

... da quando cioè la società Finvi srl, proprietaria dell'immobile, ottenne dal tribunale lo...l'ufficiale giudiziario si è presentato come previsto intorno alle 9 insieme ai rappresentanti...NINO BOETI ha sottolineato l'ineludibilitàResistenza nella nostra democrazia; ha ricordato ... Fu quello, per il Fascismo 'un primo avviso di'. Tra le iniziative dell'ANPI - definita da ...Rinviato loalla moschea di Firenze previsto per ieri, in una giornata segnata da numerose ... Nei paraggi ci sono anche altri due membrigiunta Nardella, Andrea Giorgio e Cosimo Guccione. ...

Sfratto della moschea, ennesimo rinvio. "Il PD sarà così ... ilGiornale.it

Lo sfratto della moschea di Firenze è stato rinviato per l'ennesima volta: la proprietà ha concesso una proroga sino al prossimo giugno, ma l'imam ha già esternato l'intenzione di lasciare l'immobile ...Alla fine lo sfratto non c’è stato. Dopo oltre un’ora di trattative con l’ufficiale giudiziario è arrivata una nuova proroga, stavolta fino all’8 giugno. Un termine talmente ravvicinato da lasciare la ...