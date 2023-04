Serie C | confermato il - 2 per il Siena Ecco come cambiano i play - off

La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Siena (C, girone B), confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2022 - 2023 inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata anche l'inibizione di 3 ...Tutto torna com'è. È stata una settimana intensa per il Girone B diD, non in campo ma a livello di giurisprudenza. Le squadre coinvolte sono state la Real Calepina e il Seregno, che dopo il pareggio 2 - 2 sul campo si sono ritrovate di fronte anche davanti al ..."In un campionato difficile ed equilibrato come laB può arrivare un periodo in cui rallenti ... L'ho visto giocare e ho parlato con qualche compagno che mi haquello che pensavo: è ...

Serie A, Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni, confermato ... Sportitalia

Respinto il ricorso dei toscani, che ora dovranno affrontare il Pontedera in trasferta. Ma sul club pende anche un altro deferimento, con verdetto previsto l'8 maggio ...La Corte Federale d'Appello della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell'ACR Siena 1904, squadra del girone B di Serie C, confermando i 2 punti di penalizzazione in class ...