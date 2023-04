Serie B | Cittadella falcidiato dal giudice sportivo per la gara di Bari

.... In caso di pareggio o di sconfitta dei pugliesi nel match contro i veneti, i canarini potranno scendere in campo per centrare, con una vittoria, la meritata promozione matematica in......00 Auxerre - Lille 1 - 1 21:00 Lens - Monaco 3 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 sc Heerenveen - FC Emmen 2 - 3 21:00 Vitesse - Excelsior 0 - 0 CALCIO -B 14:00- Genoa 0 - 1 14:00 Como -......00 Auxerre - Lille 1 - 1 21:00 Lens - Monaco 3 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 sc Heerenveen - FC Emmen 2 - 3 21:00 Vitesse - Excelsior 0 - 0 CALCIO -B 14:00- Genoa 0 - 1 14:00 Como -...

Serie B, Bari-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 35°giornata PadovaOggi

Un Cittadella alla disperata ricerca di punti salvezza si presenterà lunedì a Bari, al cospetto di una squadra che viceversa spera ancora nell'aggancio al secondo posto che significherebbe promozione ...SERIE B Con le designazioni arbitrali dei dieci incontri in programma (a Frosinone fischierà Alessandro Prontera di Bologna) è partita ufficialmente la 35ma giornata del campionato ...