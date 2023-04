Serie B | Benevento-Parma | i campani cercano i 3 punti per sognare la salvezza | ospiti favoriti

(Di venerdì 28 aprile 2023)si sfidano nella 35° giornata diB, lunedì 1° maggio, in una partita importante per le ambizioni di entrambe...

...00 Como - Ascoli 1 - 1 14:00 Frosinone - Südtirol 0 - 0 14:00 Modena - SPAL 0 - 0 14:00 Parma - Cagliari 2 - 1 14:00 Perugia - Cosenza 0 - 0 16:15 Palermo -1 - 1 BASKET -A2 17:00 ......00 Como - Ascoli 1 - 1 14:00 Frosinone - Südtirol 0 - 0 14:00 Modena - SPAL 0 - 0 14:00 Parma - Cagliari 2 - 1 14:00 Perugia - Cosenza 0 - 0 16:15 Palermo -1 - 1 BASKET -A2 17:00 .... E' una vicenda che risale a cinque anni e mezzo fa, finita al centro di una indagine che ... entrambe con unadiversa da quelle trovate nell'auto. Dopo aver accennato anche alla ...

Serie B, Benevento-Parma: le quote vedono favorito il colpaccio ... anteprima24.it

«Ringraziamo tutta la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall'amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione ...Benevento e Parma si sfidano nella 35° giornata di Serie B, lunedì 1° maggio, in una partita importante per le ambizioni di entrambe le formazioni. I campani, infatti, sono crollati in ultima posizion ...