Serie A | variazioni in 3 partite della 32ª | 33ª e 34ª giornata

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il campionato diA è arrivato nella fase conclusiva e decisiva per gli obiettivi delle squadre. La certezza è la vittoria dello scudetto del Napoli, la matematica potrebbe arrivare già dalla prossima. Due le combinazioni necessarie: la vittoria del Napoli contro la Salernitana e il mancato successoLazio contro l’Inter. Poi è bagarre per gli altri tre posti per l’accesso alla Champions League con sei squadre in corsa: Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma e Atalanta. Infine la corsa salvezza con Sampdoria e Cremonese ormai ad un passo dal baratro. Per l’ultimo posto inB si preannuncia una corsa a 3 tra Hellas Verona, Spezia e Lecce. Foto di Ciro Fusco / AnsaLedi 3Nel frattempo la LegaA ha ufficializzato la ...