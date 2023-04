Serie A | Il Napoli – Salernitana cambia data per la celebrazione dello ‘Scudetto’

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 aprile 2023) 2023-04-28 12:34:29 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Asebbene fosse stato sospettato per ore, ora è ufficiale.è stata rinviata da sabato a domenica 30 aprile alle ore 15:00. Sebbene in un primo momento la richiesta sia stata respinta, le insistenze delle autorità napoletane hanno dato ragione a quelle meridionali. La partita si giocherà dopo Inter – Lazio (ore 12:30) La ragione? Se la Lazio non vince e ilsì, saranno matematicamente campioni del loro ‘terzo’ scudetto. Il Comune e la società, consapevoli della follia che sta arrivando a, vogliono limitare la festa allo Stadio Maradona. Cioè la festa con i calciatori… perché le strade si riempiranno di tifosi per giorni. Intanto ildomenica diventerà zona ‘blin’. ‘La Repubblica’ ...