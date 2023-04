Serie A Calendario ballerino e nessun rispetto per i tifosi Risarcire viaggi e soggiorni perduti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo una settimana di tormento la partita diA Napoli-Salernitana da sabato 29 è stata spostata a domenica 30 aprile. Questo posticipo, determinato in conseguenza di valutazione d’ordine pubblico, pubblica utilità e sicurezza, ha provocato un ulteriore modifica aldiA: lo spostamento da martedì 2 maggio a giovedì 4 maggio della sfida tra Udinese e Napoli. Da quando domenica sera il Napoli ha sconfitto la Juventus si è concretizzata l’ipotesi che lo scudetto dellaA potesse esser assegnato nel turno successivo al verificarsi di due condizioni: la vittoria del Napoli contro la Salernitana ed il mancato successo della Lazio a San Siro. Per quattro giorni il possibile epilogo festoso del campionato diA è diventato il principale argomento di riflessione dei ...

La Lega non ha potuto fare altro che adeguarsi nonostante l'assenza di slot televisivi disponibili e di conseguenza ha modificato il. Con effetti a catena: Udinese - Napoli, valida per la ...'La Lega calcio ha dovuto spiegare alle tv di 180 paesi che la programmazione dellaA era ... La certezza delè un caposaldo per la regolarità del campionato, il presidente della Lega ......in Conference League A inizio stagione la Viola non era presente nelle quote vincenteA e ... in Coppa Italia la Fiorentina è riuscita a imporsi sia grazie alla sua qualità che al...

Inter-Lazio e Roma-Milan per la giornata 32 di Serie A che vedrà in campo anche Napoli-Salernitana per lo scudetto: le partite in streaming.Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, che ha eletto le sue due squadre finaliste, è tempo di rituffarci sulla 32a giornata della Serie A 2022-2023. Siamo sempre più entrati nel rush finale del ...