Serie A | calendario anticipi-posticipi 35ª-36ª giornata | 2 date per l’Inter

TORINO - Ilprova a tendere la mano alla Juventus. Il ritmo con cui i bianconeri sono chiamati a scendere in campo resta frenetico, ma ora il gruppo di Max Allegri ha davanti a sé gli impegni ...Dopo la penalizzazione dell'Imolese, la Lega Pro conferma ilPlayout. Definiti, infatti, gli appuntamenti per gli spareggi salvezza diC e il regolamento. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, la Lega Pro fa sapere che 'A conclusione ...... utilizzando i sensori di temperatura a infrarossi integrati negli smartwatch della. L'... Non è stato specificato quando le nuove funzioni saranno disponibili, poiché ildegli ...

Cambia la data di due partite in Serie A: il nuovo calendario CalcioMercato.it

Ai partenopei servono tre punti nel derby con la Salernitana e una 'non vittoria' della squadra di Sarri in casa dell'Inter (ANSA) ...Il sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro o l’ente pensionistico, svolge una serie di operazioni per conto dell’erario, effettuando il conguaglio 730 e trattenendo o rimborsando le somme ...