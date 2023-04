Serie A 2022 2023 | Var | tutti gli episodi a favore e contro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/VAR AFiorentina 11 Salernitana 10 Sassuolo 9 Roma 8 Inter 7 Bologna 7 Empoli 6 Napoli 6 Cremonese 5 Monza 5 Spezia 5 Lazio 5 Torino 5 Verona 5 Atalanta 4 Juventus 4 Milan 4 Sampdoria 4 Lecce 3 Udinese 2 VAR A SMilan 12 Sampdoria 11 Udinese 11 Verona 8 Juventus 8 Bologna 7 Monza 7 Fiorentina 6 Empoli 6 Spezia 6 Napoli 5 Sassuolo 5 Atalanta 5 Cremonese 4 Salernitana ...

... ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l'inizio delle partite di playoff/23 in data 11 maggio 2023 come da ...Uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli è sicuramente Kim , il difensore che con i suoi numeri ha svettato rispetto a tutti gli altri rivali nel campionato di- 2023. Ma presto il giocatore sarà costretto a tornare in patria, con la chiamata al servizio militare che in Corea del Sud è obbligatorio e dal quale non ci si può esimere, neanche se ...... coordinato da InformaGiovani e finanziato dall'Agenzia europea EACEA, fa parte del progetto HesoESC, che nell'arco di circa due anni fra ile il 2024 permetterà di realizzare unadi ...

Serie A 2022/2023, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Spezia-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.A seguito del deferimento da parte della Procura Federale del Siena, i playoff cominceranno l'11 maggio e non più il 30 aprile 2023. Finali il 14 e 18 giugno ...