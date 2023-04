Sergio Ottolina | l' eroe di un altro tempo che volò tra Berruti e Mennea

(Di venerdì 28 aprile 2023)è morto, atletica in lutto: stabilì il primato europeo dei 200 metri Andò in Sudafrica: mandava alla 'Gazzetta' resoconti firmati a nome di Otto Krumenacher, che era lo starter di ...

C'è stato un tempo, pure se non sembra vero, che lo sport era così. Il tempo di, che è scomparso ieri: aveva ottant'anni. Che tempo e che tempi! Fece lui il primato europeo dei 200 metri, correndoli in 20.4 a Saarbrucken nel 1964: limò di un decimo il 20.5 di ...L'atletica italiana piange uno dei suoi velocisti storici: è scomparso a 80 anni, che nel 1964 stabilì il record europeo dei 200 piani con 20'4. Campione italiano, nato il 23 novembre 1942 a Lentate sul Seveso, è stato anche due volte campione italiano ...È morto a 80 anni, ex velocista italiano finalista ai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964 ed ex detentore del record europeo dei 200 metri . Era nato nel 1942 a Lentate sul Seveso, in Brianza, e aveva ...

