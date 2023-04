Sergio Caputo | Quando di notte non dormivo mai Spicchio di luna ? Chi era e perché tra noi non funzionò

... non si è trovato a girare per casa mentre "l'ennesimo caffè brucia indisturbato sul gas, tardi per un film, testa tra le nuvole, ballo il cha cha cha mentre metto in ordine"e quello ...Il Rinascimento meridionale a Capodimonte,live per la rassegna VomeroSuona, gli appuntamenti del Festival Pianistico del Teatro di San Carlo e musei aperti anche il primo maggio. Lungo ...Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di, Simone Cristicchi, Ron, Gino Paoli, Nicola Piovani e tanti altri, esibendosi in prestigiosi palcoscenici ...

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Tutto lasciava pensare che Sergio Caputo fosse destinato a proseguire senza troppo entusiasmo la sua carriera da pubblicitario, non a festeggiare ...Il Comicon alla Mostra D'Oltremare, aperture straordinarie serali a Palazzo Reale, tour in zattera di notte alla Galleria Borbonica, la mostra 'Picasso e l'antico' al Mann e musei aperti anche il prim ...