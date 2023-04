Serale Di Amici | Ecco Chi Sono I Semifinalisti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 28 aprile 2023) Stando alle indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza sui social, sappiamo già chi sarà il prossimo eliminato deldi. A questo punto, sappiamo anche chi saranno gli allievi che si sfideranno nella semifinale in programma la prossima settimana.tutti i dettagli e gli aggiornamenti! Cricca eliminato daldi: l’indiscrezione di Amedeo Venza Ildista ormai volgendo al termine. La prossima settimana andrà in onda la semifinale e già sappiamo chigli allievi che hanno raggiunto questo traguardo. Ancor prima della messa in onda della settima puntata, sappiamo che nella puntata di sabato 29 aprile, l’eliminato sarà Cricca. E’ stato Amedeo Venza a spifferare il nome sui social. Va detto che non vi é la certezza ...