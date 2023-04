Serale Amici 22 | anticipazioni settima puntata | ecco chi è al ballottaggio per l’eliminazione

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 aprile 2023) Giovedì 27 aprile 2023 è stata è registrata una nuovadeldi22, per la precisione la, che vedremo in onda in prima serata su Canale 5 sabato prossimo, 29 aprile 2023. Gli ospiti sono stati come sempre un cantante, ovvero Emma Marrone, e un comico, ovvero Enrico Brignano. Alper l’eliminato sono andati Maddalena Svevi, Aaron Cenere e Cricca. La ballerina si è salvata per prima, dunque l’eliminato, che Maria De Filippi ha annunciato in Casetta e che vedremo in onda solo sabato sera dopo la messa in onda della, è uno tra Aaron e Cricca, quindi un cantante.22, Cricca alper l’eliminato La prima manche delladeldi ...