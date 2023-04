Senato | La Russa annuncia la morte di Andrea Augello

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Qualche ora fa e' venuto a mancare il collega. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio". Adrlo in Aula e' stato il presidente del, ...

...risoluzioni Sono due gli atti che dovranno essere votati dal: una risoluzione sul Def ed una che autorizza lo scostamento di Bilancio. Lo ha annunciato in AUla il presidente Ignazio La. ...E' morto il senatore di Fratelli D'Italia Andrea Augello. Ad annunciarlo in Aula è stato il presidente del, Ignazio La: "Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio". Il senatore di Fratelli d'Italia ...Il presidente delIgnazio Laha chiesto un minuto di silenzio all'aula di Palazzo Madama durante la discussione sul Def . "In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello , ...

La Russa alla chetichella da Jan Palach Il Manifesto

È morto all’età di 62 anni Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia ed esponente storico della destra romana. A quanto si apprende, era malato da tempo. Parlamentare a palazzo Madama in quattro l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...