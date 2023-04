Sei anticomunista? Vauro sbotta contro Gasparrì | cosa va in onda

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, è ancora tema di dibattito e divisioni nei talk televisivi. Durante la puntata di “Dritto e Rovescio” su Rete 4, giovedì 27 aprile, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ha preso le distanze dal presidente Ignazio La Russa dichiarandosi apertamente “antifascista” e ha sfidato l'eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini e il vignettistaSenesi a fare lo stesso: "A me va benissimo l'antifascismo, ma voi siete pronti a dire che siete anticomunisti? È facile dirlo”.ha allargato le mani e puntualizzato: “Non solo io ti deluderò nella risposta, non solo ti dirò che non sono, ma ti dirò che sono orgogliosamente comunista. E ti dico anche perché: tu sei deputato o senatore, non ricordo ora, e hai giurato sulla Costituzione della Repubblica italiana, ...

... 'Non solo ti deluderò nella risposta, non solo ti dirò che non sono, ma ti dirò che sono orgogliosamente comunista '. 'E ti dico anche perché, tu, non ricordo sedeputato o ...... uno dei primi"ragazzi" della sua scuola, con Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana (San ... Nel 1947, Milani scrive a Carlo Weiss, dal profondo sentire, che proprio il comunismo ...... oltre che di spirito, anche di una forte opposizione anticapitalista, di cui non ... Abbonati per continuare a leggeregià abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla ...

Vauro, vergogna a Dritto e Rovescio: "Sei anticomunista", lui risponde così Liberoquotidiano.it

Il 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, è ancora tema di dibattito e divisioni nei talk televisivi. Durante la puntata di ...Sono trascorsi trent’anni dal lancio delle monetine, ma lui nella sinistra italiana aveva sempre avuto ragione, da Budapest ’56, di cui ora tratta Moretti nel ...