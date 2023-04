Se usi questi prodotti devi fare attenzione a non esporre la tua pelle al sole

Leggi su diredonna

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’estate è alle porte e molte persone stanno già pensando alla loro abbronzatura. Ma se sei uno di quelli che utilizzanoper il viso come scrub, acido glicolico o peeling,quando esponi la tuaal. Icontenentiingredienti chimici sono ampiamente utilizzati per migliorare la salute della, eliminare le cellule morte e ridurre le cicatrici da acne e le macchie. Tuttavia, se non li si usa con cautela, possono avere effetti dannosi sulla tuaquando viene esposta ai raggi UV del. Perché dovresti evitare ilse usiIl motivo per cui...