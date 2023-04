Se prendi una buca sulla strada ti spettano un sacco di soldi | ma devi sapere questa procedura

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 28 aprile 2023) Può accadere a tutti. Mache seunatiundigrazie aIn Italia, purtroppo, sono numerosi i paesi e le città famosi per il loro mantole non perfetto, oltre che per la difficoltà di guida a causa del mantole “bucherellato”. Seunanon disperarti: puoi chiedere il risarcimento – IlovetradingÈ facile per chiunque imbattersi in unamentre si guida, ma pochi sanno che in quel caso hanno diritto a una compensazione economica. Dunque, non è giusto lasciarsi perdere dallo ...