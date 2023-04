“Se n’è andato anche lui” Addio all’attore | indimenticabile il suo personaggio in uno dei film che ha fatto la storia del cinema

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023)in lutto per la morte dell’attore che ha avuto un ruolo fondamentale nelhorror del 1973 L’esorcista. Gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni ed è stato ricordato per i suoi numerosi ruoli sul palcoscenico nel corso della sua carriera. Ron Faber, scomparso all’età di 90 anni, ha recitato in “The Private Files of J. Edgar Hoover” (1977), “Soup for One” (1982),”Navt Seals – Pagati per morire” (1990) e “Calling Bobcat” (2000). L’attore Ron Faber è stato protagonista di un importante carriera a Broadway negli anni ’70 al fianco di Henry Fonda in “First Monday in October” e con Irene Papas in “Medea”. Fu proprio sul palcoscenico teatrale che fu notato da William Friedkin: il regista lo diresse nel 1973 nel suo debuttotografico con “L’esorcista”. Leggi: “È crollato a terra”. Mondo del ...