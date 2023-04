Scudetto Napoli | il volantino della vergogna | “Qui non si festeggia Ci fai schifo Pulcinella”

Il Comune diha modificato l'ordinanza che istituisce la zona rossa prevista per domenica 30 aprile in vista dei possibili festeggiamenti per lodel. La zona rossa partirà dalle ore 14 e non dalle ore 12, come indicato nell'ordinanza firmata ieri, e sarà in vigore fino alle ore 4 di lunedì 1° maggio.Dalle frecciate al('Avete vinto uno!') all'escalation di mercoledì nella pancia di San Siro, quando dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia non le ha mandate a dire ai dirigenti dell'...Una scena suggestiva per celebrare il momento. Load un passo, può arrivare domenica, festeggiato in anticipo in modo originale. Dove A, ovviamente. Più precisamente a Posillipo, su una zona spiaggia della zona, dove da Palazzo ...

Scudetto Napoli, striscione fantastico per i Milanisti e Juventini alla Pignasecca | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

in vista della sempre più imminente festa scudetto, di spegnere un possibile focolaio di disordini e scontri interni: un'altra mossa non banale di un uomo mai banale e vicino a scrivere il proprio ...Anm e sindacati hanno raggiunto e sottoscritto l'accordo che consentirà il potenziamento del servizio di trasporto pubblico sulla linea 1 della ...