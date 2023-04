Scudetto Napoli | il piano dei soccorsi | medici a piedi e 12 punti di primo soccorso

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Si va avanti con riunioni di minuto in minuto», chiarisce Vincenzo De Luca a Santa Lucia presentando ildella Regione. Nonostante ieri mattina non fosse ancora ufficiale...

In tali circostanze, ildi Spalletti può aver accusato un momento di debolezza e di stanchezza, ma è riuscito a non perdere l'autostima, il che gli ha consentito di non cedere. Ed è proprio ...Più la vittoria delloda parte delsi avvicina, più fervono i preparativi per la grande festa nella città partenopea, compresa l'installazione di decorazioni e allestimenti goliardici come questo cimitero ...Il quartiere napoletano di Capodichino si prepara all'imminente festadel. Nei pressi di Calata Capodichino, festoni bianchi e azzurri sovrastano una scalinata insieme alle maglie dei giocatori appese per l'occasione. Poco lontano, un murale del "ciuccio,...

Rinviata di 24 ore la gara con la Salernitana che può valere lo scudetto matematico: per garantire l’ordine di una città già impazzita di gioia ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...