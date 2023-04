Scudetto e salvezza in palio in Napoli-Salernitana | '1' a 1 | 22 e '2' a 12 | 40

(Di venerdì 28 aprile 2023) Da una parte ci sarà chi sogna lo, che per il momento solo la matematica non assegna, dall’altra una squadra che punta...

I primi sono vicini ad unoche manca da trentatre anni (l'ultimo, conquistato il 29 aprile ... La Salernitana è 14esima con 33 punti e unasempre più vicina, nonostante la 'fiammata' ...Che il Napoli vada verso loe che la Salernitana vada verso la meritata. Lo sport deve essere sano, lo sport è anche turismo'....della prossima giornata di Serie ANel turno che potrebbe consegnare aritmeticamente loal ... che lo scorso anno si era già fatto notare allo Spezia rendendosi protagonista di unaa ...

Betflag, scudetto e salvezza: che derby a Napoli Redazione Jamma

ROMA - Da una parte ci sarà chi sogna lo scudetto, che per il momento solo la matematica non assegna, dall’altra una squadra che punta a centrare l’obiettivo permanenza nella massima divisione. Campan ...«Napoli-Salernitana sarà una giornata di festa, nonostante le polemiche della vigilia e il cambio di programma. Con gli azzurri che gioiranno meritatamente per la conquista del ...