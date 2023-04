Scudetto al Napoli | delirio azzurro nel mondo | raduno alla Torre Eiffel e mega-party a New York

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non contano la distanza né il fuso orario, conta solo la passione azzurra. Iclub di tutto ilsi stanno organizzando per la grande festa e poco importa se l?appuntamento...

...per) è vissuta alla ricerca di una normalità impossibile, provando a fare tutte le cose come se fosse un giorno qualsiasi, magari fischiettando. Spalletti non vuole fare sconti: se- ...Il clubdi Parigi, presieduto da Sabatino Abbagnale, ha già predisposto ogni cosa, domenica sarà maratona calcistica : appuntamento alle 12.30 al 'Belushi's Gare du nord' per vedere Inter - ...La Linea 1 della metro e funicolare Centrale e di Montesanto aperte tutta la notte tra domenica e lunedì. Stop al trasporto su gomma dalle 14. Nella sostanza - se festasarà contro la Salernitana - lo slogan 'Tutti a piedi' lanciato dal Comune ora ha contorni molto concreti. In premessa va chiarito che nell'ipotesi - che nessuno si augura - gli azzurri non ...

Scudetto, Napoli-Salernitana sarà domenica alle 15. E scatta l'allarme fumogeni sul Vesuvio: «Iniziativa pericolosa» Open

Inviato a Castel Volturno Non c’è la sindrome di Dorando Petri ma poco ci manca. Perché l’antivigilia dello S-Day (dove S sta per scudetto) è vissuta alla ...Non si potrà festeggiare lo scudetto del Napoli sul Vesuvio. L'idea era circolata nei giorni passati, anche sulla falsariga di uno dei momenti più belli del… Leggi ...