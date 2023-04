ScreenStory n 13 | il nostro podcast | Guardiani della galassia | un fallimento di successo

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 aprile 2023) C’è un gruppo di personaggi Marvel che ha sempre faticato a veder riconosciuto il loro valore. Eppure, i, oggi, sono tra gli “eroi” più amati del Marvel Cinematic Universe. A dispetto di una partenza con handicap e di una storia costellata di fallimenti. Sarà forse per questo che li amiamo così tanto. Una così grande vocazione alla catastrofe (editoriale) meritava ilapprofondimento. Anche (soprattutto?) in vista dell’uscita, il 3 maggio, dell’ultimo capitolosaga cinematografica ideata da James Gunn. In questo nuovo episodio del– Le storie dietro le storie, vi diciamo tutto, ma proprio tutto sui viaggi intergalattici di Starlord e compagni. Buon ascolto! Ascolta ...