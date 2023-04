Scostamento di bilancio | Camera riunita per il Def | oggi si vota di nuovo

...nell'Aula della Camera la discussione generale del Def approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo che a Montecitorio era stata bocciata la risoluzione di maggioranza sullodiLa maggioranza cade alla Camera sullodi, un inciampo che si è ripercosso sul Def e che ha effetti anche sul Dl Lavoro. Conversazione l'on. Susanna Camusso, senatrice del Pd ed ex segretaria generale della CGIL. Ieri ...Il Parlamento torna a votare sul Def ( il Documento di economia e finanza ) dopo lo scivolone di ieri alla Camera con la maggioranza sotto di sei voti sulla risoluzione sullodi. 25 gli assenti dei partiti al governo . Si è fatta "una brutta figura, penso che tutti vadano richiamati alla loro responsabilità", le parole della premier Giorgia Meloni da ...

Def, Camera boccia lo scostamento di bilancio per 6 voti. Meloni: “Brutta figura” Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...“Quando si deve approvare un provvedimento per i lavoratori, la maggioranza va in ferie. Non è un bel segnale”: lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando quanto accaduto alla ...