Scontro mortale tra due auto nel Tarantino | tre vittime

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Tre morti, due uomini e una donna, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, a tarda ora, nel, sulla provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina. Si è trattato di un frontale tra dueed hanno perso la vita un uomo e una donna di origine rumene e un uomo di Ginosa Marina. I primi due sono morti sul colpo, il terzo, invece, mentre veniva trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per estrarre i corpi, dato che nellolesi erano ridotte ad un informe ammasso. La strada, l'ex provinciale 580, è già stata teatro in passato di gravi incidenti.

