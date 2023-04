Scontro mortale | 3 giovani perdono la vita e uno ferito La tragedia a pochi chilometri dalla strage di Bitonto

(Di venerdì 28 aprile 2023)sulla strada. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa marina, in provincia di Taranto. Nello specifico, trattasi di unofrontale tra due Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Il bilancio è drammatico: a perdere ladue uomini di 30 e di 27 anni e una donna di 25 anni. I due uomini sono morti sul colpo, mentre la donna è deceduta non appena raggiunto l’ospedale. Tra le vittime, anche un’altra persona, che al momento resta sotto osservazione del personale medico dell’ospedale di Castellaneta. Incidente lungo la provinciale 580 tra Ginosa e e Ginosa Marina. Tre morti e undopo il violento impatto frontale avvenuto tra due mezzi. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i ...

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per estrarre i corpi, dato che nellole auto si erano ridotte ad un informe ammasso. La strada, ...Incidenteper due elicotteri dell'esercito degli Stati Uniti in Alaska. Sono tre i piloti che hanno ... Nell'anno in corso, a fine marzo in Kentucky nove soldati sono morti nellotra due ...Schiantoauto contro camion ad Arzignano , in provincia di Vicenza . Una donna di 43 anni è morta, illeso ma sotto choc l'autista dell'autocarro. La tragedia si è consumata intorno alle 12 di giovedì ...

Incidente mortale a Legnaro. Droga, alcol e l'Audi A6 sparata a 170 km all’ora: morirono tre persone ilgazzettino.it

Nel frontale hanno perso la vita un uomo e una donna di origine rumene e un uomo di Ginosa Marina AGI - Tre morti, due uomini e una donna, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, a ta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...