Scivolone Def | da ero in bagno a ero malato | le giustificazioni dei 45 assenti del centrodestra

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alla Camera è andato in scena un bruttodella maggioranza sul Def. Ad aver fatto mancaAlla Camera è andato in scena un bruttodella maggioranza sul Def. Ad aver fatto mancare il ...

Pd: "totale inadeguatezza del governo" - Per la premier è un "Brutto". Corsa contro il tempo questa mattina alla Camera per nuova votazione. M5s: "Vada subito a riferire al Quirinale". Pd:......la Presidente del Consiglio Meloni - in missione a Londra - se non ammettere il brutto. "... L'Assemblea procederà quindi al voto delle risoluzioni al, di maggioranza e opposizioni, e al ...Alla Camera è andato in scena un bruttodella maggioranza sul. Ad aver fatto mancaAlla Camera è andato in scena un bruttodella maggioranza sul. Ad aver fatto mancare il voto alla loro coalizione sono stati 14 ...

Def, il governo inciampa alla Camera e accelera i tempi. Meloni: "Scivolone, nessun fatto politico" RaiNews

Alla Camera è andato in scena un brutto scivolone della maggioranza sul Def. Ad aver fatto mancaAlla Camera è andato in scena un brutto ...«Brutta figura», troppe assenze (28) e il governo va sotto. In bilico il decreto lavoro del 1° Maggio, oggi si rivota. Il ministro dell'Economia: i deputati non si rendono conto ...